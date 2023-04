Rendere viva la memoria Norman Zarcone, il Pd all'Ars presenta proposta di legge

Un disegno di legge per rendere viva la memoria di Norman Zarcone, giovane dottorando di ricerca che il 13 Settembre del 2010, soffocato da un sistema ancora legato a logiche familistiche e feudali, si tolse la vita gettandosi da una finestra dell’Università di Palermo. Per ricordarlo la parlamentare Valentina Chinnici, prima firmataria del ddl, ha depositato una norma a sostegno della “Norman Zarcone Rock Orchestra”, associazione che, attraverso la musica, promuove la memoria di Norman offrendo a tanti giovani artisti l’occasione di formarsi ed esibirsi e mostrare così il proprio valore, lo stesso che Norman credeva non gli sarebbe mai stato riconosciuto all’interno delle istituzioni universitarie. “Ringraziamo Valentina Chinnici e tutto il gruppo parlamentare all’Ars che ha sottoscritto il ddl- dichiarano Antonio Ferrante e Norman Ferrara, promotori della norma- per il sostegno ad una norma che, se approvata, renderà vivo il ricordo di Norman e del suo sacrificio e, contemporaneamente, darà a tanti giovani artisti quell’occasione che a lui, purtroppo, è stata negata”.

“Auspichiamo il sostegno da parte di tutto il parlamento siciliano e dei tanti giovani che, come Norman, hanno lottato e lottano affinché le uniche logiche a prevalere all’interno non solo dell’ambiente universitario ma di ogni professione siano quelle del talento, della formazione e della competenza perché nessun giovane debba mai più vedere infranti i propri sogni al punto di rinunciare alla sua stessa vita”.