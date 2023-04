Siracusa, lo prende a bastonate in piazza delle Dolomiti: movente oscuro

Nel pomeriggio di ieri, Agenti delle Volanti sono intervenuti in Piazza delle Dolomiti a Siracusa, dove, poco prima, un uomo di 48 anni, mentre si trovava all’interno della propria autovettura, veniva raggiunto da un suo coetaneo il quale, armatosi di un bastone di legno, colpiva l’autovettura della vittima danneggiandola in più parti e, successivamente, aggrediva anche l’uomo cagionandogli delle contusioni.

Gli operatori delle Volanti bloccavano il violento e, disarmatolo, lo denunciavano per danneggiamento aggravato e lesioni personali.

La vittima veniva soccorsa e trasporatta in ospedale per le cure del caso.

Le motivazioni che hanno spinto l’aggressore a colpire con il bastone la sua vittima, a lui conosciuta, sono ancora al vaglio degli investigatori.