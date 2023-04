Recuperate a Catania 3 tonnellate di arance rubate a San Giorgio

Circa tre tonnellate di arance rubate sono state recuperate a Catania dai carabinieri durante controlli nel quartiere di san Giorgio. Gli agrumi erano stati caricati su tre autovetture - una Toyota 'Yaris' una Ford'Focus' ed una Fiat 'Bravo' - i cui conducenti si sono dati alla fuga alla vista dei militari dell'Arma. Non è stato possibile risalire al legittimo proprietario degli agrumi, che sono stati donati ad enti di beneficenza.Indagini sono in corso per risalire all'identità dei tre fuggitivi. Le tre vetture risultano essere state cancellate dai pubblici registri per rottamazione.