Piogge nel Messinese, cede il manto stradale sulla Statale 185

A causa di un cedimento del piano viabile, causato dalle piogge torrenziali in corso e avvenuto all'altezza del km 45,300, è stato chiuso al traffico un tratto della strada statale 185 "di Sella Mandrazzi", a Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina. Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che il traffico, da Giardini Naxos in direzione Novara di Sicilia è deviato al km 50,100 sulla strada provinciale 7 I, con segnalazioni sul posto. Nella zona sono intervenuti il personale Anas e le forze dell'ordine per le verifiche tecniche e per la gestione della viabilità in sicurezza.