Migrante soccorso a Lampione trasferito in elisoccorso ad Agrigento

E' stato trasferito in elisoccorso ad Agrigento il giovane migrante soccorso ieri insieme ad altri 31 naufraghi rimasti bloccati domenica sull'isolotto di Lampione. Dopo essere stato tratto in salvo con un elicottero della Guardia costiera era stato condotto nel Poliambulatorio dell'isola, dove i medici avevano riscontrato un profondo stato di spossatezza. Da qui la decisione del trasferimento in ospedale sulla terraferma per ulteriori approdimenti diagnostici. Stanno, invece, bene e sono stati accompagnati nell'hotspot di contrada Imbriacola la donna incinta e il bimbo per i quali ieri, insieme all'uomo, si era reso necessario il trasferimento al Poliambulatorio per controlli. Nel centro si trovano al momento 465 ospiti.