Rigenerazione urbana, faccia a faccia tra i sindaci di Milano e Messina

Faccia a faccia questa mattina trail sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e quello di Messina Federico Basile, che si sono confrontati su temi della rigenerazione urbana delle rispettive città. "L'ho visto stamattina - ha spiegato Giuseppe Sala a margine della presentazione del calendario di eventi per celebrare i cento anni dell'Università Statale -. Abbiamo parlato un po' dei problemi urbanistici che abbiamo in comune, infatti anche Messina ha un piano di rigenerazione urbana come il nostro, ovviamente su scale diverse". L'incontro, ha schiarito Sala,"non era tanto sul Pnrr quanto più sull'idea dello sviluppo futuro della città. È ovvio che Milano ha un'esperienza e qualcosa da insegnare ma ha anche qualcosa da imparare da Messina. Ho promesso al sindaco, compatibilmente con la mia agenda, di andare da lui perché questo scambio mi sembra proficuo". Milano secondo Sala può imparare qualcosa da Messina in tema di turismo, di protezione dei prodotti tipici locali,"quello che Messina può imparare da noi è che sul piano dello sviluppo urbanistico abbiamo fatto un grande lavoro in questi anni".