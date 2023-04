"Si affronta col sorriso": uova di Pasqua Udicon ai bambini dei reparti di pediatria a Siracusa e Ragusa

Le uova di Pasqua ai bimbi ricoverati in pediatria negli ospedali di Siracusa e Ragusa, per aiutarli ad "Affrontare con un sorriso" il periodo difficile che stanno attraversando. È una iniziativa targata Udicon Sicilia, in collaborazione con le sedi siracusana e ragusana, partita oggi nel reparto di pediatria dell'ospedale "Umberto I" di Siracusa e che si concluderà domani al "Giovanni Paolo II" di Ragusa. Le uova al cioccolato sono contraddistinte da un logo con la scritta "Si affronta col sorriso" e oggi sono state consegnate dalla mascotte Capitan Udicon ai piccoli ospiti del reparto siracusano, in un contesto di gioco e divertimento, dal presidente regionale Salvatore Lorefice, dalla responsabile della sede ragusana, Giusi Schirmo in presenza del direttore medico di presidio, Paolo Bordonaro, e del direttore di reparto, Maria Assunta Vitale, dell'Asp di Siracusa.

Domani toccherà ai piccoli pazienti del nosocomio ragusano.

"Il motivo che ci spinge alla realizzazione di questo evento - dichiarano Salvatore Lorefice, presidente Udicon Sicilia e Giusi Schirmo, responsabile della sede di Ragusa - è la volontà di portare un sorriso a chi è più fragile e sta affrontando un momento molto duro della propria vita in tenera età".