Siracusa, oltre 170 atleti siciliani alla prova del Campionato siciliano giovanile e senior di arrampicata sportiva

Si è svolta nel fine settimana a Siracusa la quarta e ultima prova del Campionato Siciliano Giovanile e Senior di Arrampicata Sportiva. L’evento è stato ospitato dal Gruppo Roccia Siracusa nella palestra del Vertical Climbing Center e ha visto confrontarsi, su blocchi ideati dal tracciatore Davide Mandrà, oltre 170 atleti provenienti da tutta la Sicilia ed ha avuto l’onore di avere, come presidente di giuria, Cristiano Fossali, attuale segretario nazionale dei Giudici e giudice internazionale per la ISFC.

Buona prova per gli atleti siracusani, con in testa Gaia Pattarino che, con la vittoria di ieri, si aggiudica il campionato regionale under 14F e stacca il pass per le finali Nazionali di Orobia 2023. Dopo aver sfiorato al suo primo anno le finali, quest’anno l’atleta aretusea sbaraglia tutti, conquistando, su 4 gare disputate, 3 primi ed un secondo posto, staccando la seconda classificata di oltre mille punti.

Finali che sfuggono di un soffio a 4 minuti dalla fine ad Alessia Romeo, che al suo primo anno in under 16F, e dopo aver vinto i regionali U14F 2022, si arrende ad una bravissima Sofia Macaluso di ScalArt Palermo. Chiude per il settore femminile la piccola Claudia Romeo che al suo primo anno ottiene un buon 6 posto regionale nella categoria U12F.

Grandi soddisfazioni anche dai maschietti del Gruppo Roccia Siracusa. Sono 3 i podi, in altrettante categorie. Spicca il secondo posto di Giovanni Pistritto nella categoria under 16M al suo primo anno di gare. Ottimo e sempre sul podio nella U14M Simon Eduardo Piera che conquista un terzo posto nella classifica regionale precedendo il compagno di squadra Davide Spadola, campione regionale uscente U12M, e quarto al suo primo anno di U14M.

Quinto podio regionale per il Gruppo Roccia Siracusa grazie a Davide Novello per la categoria under 12M anche lui al suo primo anno di gare. Chiudono con ottimi piazzamenti Nelson Zappulla quinto nella U12M e Michele Gigliotti quarto nella U10M.

“È stato un anno intenso e pieno di soddisfazioni – ha sottolineato il presidente del Gruppo Roccia Siracusa Simon Alberto Piera (Pio) – Non possiamo che esserne felici. Il movimento dell’arrampicata cresce molto bene, sia a livello amatoriale che agonistico. È doveroso ringraziare istruttori, tecnici e genitori per il supporto continuo che viene dato ai giovani atleti e alla nostra società”.

A margine della gara è arrivata la notizia che ben due atleti aretusei, Alessia Romeo (14) e Davide Macca (23), hanno ottenuto, per la prima volta nella storia della società, il pass per la coppa Italia Senior Lead (Simulazione arrampicata su roccia). Questo circuito di carattere nazionale vedrà ai blocchi di partenza anche big e olimpionici e si terrà su quattro appuntamenti tra aprile e settembre.

Tutta Siracusa non può che ringraziare il Gruppo Roccia Siracusa e il Vertical Climbing Center per l’impegno e le nuove sfide che affrontano ogni giorno per far crescere in città un movimento sportivo fresco e genuino.