Autostrada A18, Dipasquale (PD): 2 milioni non bastano. Abbate (DC): rimaniamo vigili

"Il presidente della Regione ci fa sapere che nelle prossime ore arriveranno al CAS 2 milioni e 370mila euro per la Siracusa-Gela, il 50% dei ristori per il caro materiali sul primo semestre 2022... È un sesto di quanto dovuto alla ditta appaltatrice, mancano altri 12milioni. Quello che sembra un'accelerazione sul pagamento delle somme necessarie e che deve effettuare il Governo nazionale, in realtà è solo un blando tentativo di mettere a tacere il malcontento". Lo dichiara l'on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, commentando le dichiarazioni di Schifani e la sua interlocuzione con Salvini.

"A brevissimo la Ragusa-Catania vedrà il via con l'apertura dei cantieri - dichiara ancora Dipasquale - per la comunità della provincia iblea la Siracusa-Gela rappresenterà il più rapido e sicuro collegamento col capoluogo etneo. Non possiamo permetterci uno stop per lavori così importanti e temo che questi due milioni di euro trovati in fretta e furia siano solo un pannicello caldo per un ritardo imbarazzante. Con altrettanta celerità Schifani e Salvini si adoperino per trovare l'intera somma necessaria ad assicurare che i lavori sulla A18 non si fermino".

E c'è un altro intervento del parlamentare regionale della DC, Ignazio Abbate. "Sembra al momento scongiurata l’ipotesi di uno stop ai cantieri del costruendo svincolo di Modica della Siracusa – Gela". Ad annunciarlo è l’Onorevole Ignazio Abbate che nelle scorse ore aveva commentato gli esiti della missione romana dell’Assessore Aricò paventando un rischio blocco per l’intera Provincia anche in previsione dell’inizio dei lavori per il raddoppio della Ragusa – Catania. “L’egregio lavoro del nostro Assessore e la mediazione del Presidente Schifani hanno scongiurato lo stop ai lavori del cantiere “modicano” dell’autostrada. Il Presidente ha avuto rassicurazioni in merito dal Ministro Salvini che ha garantito l’invio di 2 milioni 370 mila euro utili al pagamento di parte delle somme attese dalla Cosedil per proseguire i lavori. Al momento lo stop è scongiurato ma, appunto, è una situazione momentanea visto che il trasferimento copre solo il 50% della prima semestralità 2022. Per cui sarà nostro impegno rimanere vigili affinchè a questo seguano altri trasferimenti per far procede in maniera spedita i lavori di completamento dell’autostrada nei tratti ragusani”.