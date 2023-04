A 8 anni spara e uccide la madre a Ariano Polesine

Sarebbe stato il figlio di otto anni a uccidere accidentalmente Rkia Hannaoui, la donna di Ariano Polesine trovata agonizzante in casa, colpita alla testa da un proiettile. Questa la ricostruzione degli investigatori del tragico incidente. Il piccolo avrebbe usato la pistola del padrone di casa - procurata non si sa al momento come - sarebbe entrato in casa e maneggiando l'arma sarebbe partito il colpo mortale.

Secondo una ricostruzione sommaria della vicenda, i bambini avrebbero scoperto le armi, che il vicino di casa teneva custodite all'interno di un capanno adiacente all'edificio. Trovata la pistola sarebbero entrati in casa; qui, in cucina, il piccolo avrebbe maneggiato la pistola da cui è partito improvvisamente un colpo che ha preso alla testa la madre. Disperati, i due avrebbero poi chiamato in soccorso il vicino, che era nel suo appartamento, e che a sua volta ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e del 118. Come sia finita la pistola nel campo adiacente l'abitazione, è tutto da accertare. Con ogni probabilità potrebbe essersi trattato di un tentativo da parte dell'uomo di coprire i due bambini, raccontando agli investigatori una versione di comodo della tragedia. Attualmente i due piccoli sono con il padre, a casa di uno zio.