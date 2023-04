Mateju incoraggia il Palermo: "Pensiamo a battere il Cosenza, play off nostro obiettivo"

"Perdere a Parma è stato un peccato, ma ci sono altre sette partite e dobbiamo guardare avanti. Parma è il passato, dobbiamo pensare alla partita contro il Cosenza". Lo ha detto il difensore del Palermo Ales Mateju a proposito dell'ultima sconfitta in trasferta che per il momento ha fatto scivolare i rosanero fuori dalla zona playoff del campionato di serie B. "Non so cosa non ha funzionato a Parma - ha continuato Mateju- peccato avere preso due gol, ma c'è ancora la possibilità di raggiungere il nostro obiettivo. Dobbiamo concentrarci sul Cosenza che sarà il nostro prossimo avversario. Quella calabrese è una squadra reduce da tre vittorie di fila, sta attraversando un buon periodo di forma, ma dobbiamo dare il massimo e vincere". Ad aiutare il Palermo lunedì sera al Barbera ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, almeno così si augura il club che ha lanciato una promozione per attirare i tifosi allo stadio con un mini abbonamento a prezzi scontati per le ultime quattro partite casalinghe della stagione. "Sappiamo delle iniziative della società - ha detto Mateju - speriamo che i tifosi vengano in tanti. Insieme abbiamo la possibilità di andare ai playoff. A Parma vederli così in tanti è stato bello. Sembrava di giocare in casa". Mateju è arrivato in rosanero da svincolato e ha il contratto in scadenza nel 2024: per lui è lecito pensare anche al futuro."Fare parte della proprietà del City Football Group è bello - ha detto il difensore ceco - perchè hanno tante squadre importanti come il Manchester City. Con l'acquisto del Palermo hanno un altro club importante e non solo perchè la città di Palermo è una grande realtà, ma anche per la storia calcistica del club.Voglio rimanere a Palermo e fare il massimo per la mia squadra. Vediamo che succederà a fine stagione".