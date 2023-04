A Palermo giornaliste minacciate, Figec: inaccettabile

La sezione di Palermo della Figec (Federazione Italiana Giornalismo Editoria e Comunicazione) condanna l'aggressione subita dalle croniste di Palermo Today e del Giornale di Sicilia durante il funerale della ragazza 27enne morta nel giorno della domenica delle Palme in un incidente in moto sulla A19, all'altezza di Termini Imerese.

Ostacolare i giornalisti - con minacce e spintoni, come nel caso avvenuto oggi - mentre sono impegnati nel loro lavoro è un comportamento inaccettabile, perché tende a limitare l'insopprimibile diritto-dovere all'informazione. Motivo per cui, come sindacato, non possiamo che manifestare massima vicinanza e sostegno alle due colleghe.