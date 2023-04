Due sorelle di 75 e 77 anni, Maria e Margherita Grimaldi, sono morte in un incidente stradale che si è verificato nei pressi del campo sportivo di Santa Ninfa, nel Trapanese. Le donne viaggiavano a bordo di un'auto che, per cause da accertare, è finita contro un palo. Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.