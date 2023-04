La messinese Barbara Floridia alla guida della commissione di vigilanza Rai

Barbara Floridia è stata eletta alla guida della Commissione di Vigilanza Rai con 39 voti favorevoli su 42 presenti. Nata a Messina, 46 anni, è senatrice dal 2018 del Movimento 5 Stelle e dallo scorso ottobre ricopre anche il ruolo di capogruppo, che ora dovrà lasciare. Laureata in Lettere Moderne, è insegnante di liceo e con il governo Draghi è stata sottosegretaria all’Istruzione. Succede ad Alberto Barachini ed è la seconda donna alla guida della bicamerale, dopo Rosa Russo Iervolino, in carica dal 1985 al 1987. "È un grandissimo onore essere stata indicata per rivestire il ruolo di Presidente della Commissione di vigilanza Rai. Ringrazio tutti i componenti e le forze politiche che hanno inteso convergere sul mio nome". Lo scrive su Facebook la presidente della Commissione di Vigilanza, Barbara Floridia.

“La Rai è l’industria culturale più importante del Paese, presente nella vita degli italiani da oltre settant’anni, ed è dovere di tutti, ciascuno per il suo ruolo, tutelarne sempre l’imparzialità, l’indipendenza e il pluralismo – prosegue la senatrice M5S -. Si tratta di un patrimonio nazionale enorme che viene costantemente arricchito dalla professionalità dei suoi dipendenti, che garantiscono ogni giorno a milioni di persone informazione di qualità, contenuti educativi e scientifici, produzioni artistiche e di intrattenimento che la rendono un vero e proprio motore creativo al servizio degli italiani”.

“Esprimiamo grande soddisfazione per l'elezione di Barbara Floridia alla presidenza della commissione di vigilanza Rai. Conosciamo il suo valore, la sua competenza e il suo attaccamento al lavoro, la commissione è sicuramente in ottime mani”. Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 stelle all'Ars Antonio De Luca, assieme ai componenti del gruppo che guida a palazzo dei Normanni.

“Siamo sicuri – dicono i deputati 5 stelle – che la guida di Barbara sarà improntata alla massima trasparenza e alla difesa del fondamentale pluralismo dell'informazione. A lei e a tutti i commissari, tra cui la nostra senatrice siciliana Dolores Bevilacqua, auguriamo buon lavoro”.