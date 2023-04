"Non ci sono le condizioni per discutere l'ordine del giorno di oggi, per cui rinviamo la seduta a mercoledì prossimo. Buona Pasqua a tutti". Così il vicepresidente dell'Ars, Nuccio Di Paola, aprendo e rinviando la seduta parlamentare, Pochi i deputati presenti a sala d'Ercole, molti i banchi rimasti vuoti.