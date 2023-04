Cento migranti soccorsi da geo Barents trasbordati a Catania

Andranno a Catania i 100 migranti per i quali è stato previsto il trasbordo dalla Geo Barents, dopo il complesso soccorso in zona Sar Maltese completato nella notte. L'arrivo nella città siciliana è previsto in serata. Gli altri naufraghi, invece, proseguiranno per Brindisi, che il Viminale ha assegnato alla nave di Msf come porto sicuro. Complessivamente erano 440, tra cui circa 30 bambini. Per una donna, che al momento del soccorso aveva già perso i sensi, nella notte è stata disposta l'evacuazione medica con il trasferimento in elicottero a Malta a causa di una grave disidratazione. I sopravvissuti hanno riferito di essere rimasti in mare per oltre quattro giorni, di cui gli ultimi due senza cibo né acqua.