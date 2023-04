Silvio Berlusconi ricoverato: è in terapia intensiva

Silvio Berlusconi è ricoverato da stamattina al San Raffaele. Si trova in terapia intensiva per problemi cardiovascolari all'ospedale dove è arrivato con affanno respiratorio.

La situazione dell'ex premier al momento sarebbe stabile.

"Silvio Berlusconi si trova in stato stazionario ma vigile", riferiscono all'Ansa fonti parlamentari di Forza Italia.

A quanto si apprende, il leader di Forza Italia trascorrerà la notte in ospedale. Per l'ex premier però potrebbe profilarsi un ricovero di più giorni. Fonti sanitarie precisano che non è previsto alcun bollettino medico.

Visita di Paolo Berlusconi al fratello. All'interno dell'ospedale si trova già Marina Berlusconi, figlia maggiore del leader di Forza Italia. Arrivata anche Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia.

"Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio", ha scritto su Twitter la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"Silvio Berlusconi parla ed è stato ricoverato perché non era stato risolto il problema precedente", ha detto Antonio Tajani a margine della ministeriale Esteri alla Nato, precisando di non aver potuto sentirlo direttamente poiché impegnato in altri incontri e privo del telefono.

"Forza Silvio, l'Italia ti aspetta!". E' l'augurio che il segretario della Lega, vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha postato su Facebook con una foto che lo ritrae insieme a Silvio Berlusconi.