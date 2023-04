A Caltagirone “Scintille, 14 artiste in mostra”: alla Corte Capitaniale la collettiva

“Scintille, 14 artiste in mostra” è il titolo della interessante collettiva proposta da “Scalamatrice 33” e curata da Giuseppe Cona con cui 14 donne si uniscono per raccontare, attraverso l’arte, tematiche sulle quali non bisogna mai distogliere l’attenzione.

Ispirata al pluripremiato spettacolo teatrale della regista genovese Laura Sicignano, la mostra “Scintille” racconta il tragico evento accaduto il 25 marzo 1911 in una fabbrica di camicie di New York. Una storia che parla di morti “bianche” e giustizia negata che, dopo più di un secolo, è sempre attuale. “Scintille” punta i riflettori sul grande sacrificio delle operaie bruciate nel rogo del 1911 a New York, ma anche sulla lunga storia di riscatto ed emancipazione femminile.

"Daniela Balsamo (Palermo), Ilde Barone (Modica), Maria Buemi (Catania), Tiziana Candido (Catania), Anna D’Amico (Catania), Giovanna Gennaro (Modica), Santina Grimaldi (Caltagirone), Grazia Inserillo (Isola delle Femmine), Tamara Marino (Vittoria), Stefania Orrù (Zafferana Etnea), Cetty Previtera (Zafferana Etnea), Lucia Ragusa (Catania), Filippa Santangelo (Buccheri) e Samantha Torrisi (Catania) sono le artiste che, attraverso le loro opere, propongono fino al prossimo 20 maggio una riflessione corale sulla condizione della donna. Ma “Scintille” è anche il recital omonimo, di e con Laura Sicignano, che è stato portato in scena la stessa sera, alle ore 20.30, al teatro Artanis, in via Principe Umberto, registrando consensi e applausi del pubblico presente che gremiva la sala. L'iniziativa ha registrato anche la presenza della poetessa Grazia Calanna, di Lea Nicita e dell'assessore comunale alla Cultura, Claudio Lo Monaco.