La Reggina e' tornata al successo dopo quattro sconfitte di fila battendo 3-1 il Perugia al Curi nel recupero della 29ma giornata. Umbri in vantaggio con un guizzo in area di Di Serio, pareggio calabrese con una punizione di Hernani che si e' infilata all'angolo basso con la complicita' di un incerto Gori. Nella ripresa la Reggina segna ancora con una punizione di Di Chiara e poi con Canotto in contropiede.