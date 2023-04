Augusta, spacciava droga nel suo negozio: 35enne arrestato dalla Polizia

Nell’ambito del contrasto alla vendita ed al consumo di droga che vede impegnati gli Uffici operativi della Questura e dei Commissariati della provincia aretusea, nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Polizia di Augusta hanno arrestato un uomo di 35 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per i reati di possesso ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione illegale di arma da fuoco e relativo munizionamento.

L'uomo, titolare di un esercizio commerciale a Villasmundo, veniva da qualche giorno attenzionato dagli investigatori, diretti dal dottor Naccarato, perché dal suo negozio vi era un andirivieni di giovani che, apparentemente, non acquistavano nulla. Insospettitisi, i poliziotti iniziavano un’attività di indagine finalizzata ad approfondire il comportamento dell’uomo. Ben presto si accertava che l’esercizio commerciale rappresentava un punto si spaccio di sostanze stupefacenti.

Pertanto, gli agenti facevano irruzione nel locale e operavano un’attenta perquisizione che consentiva di rinvenire e sequestrare 27 grammi di marijuana, 47 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 3 grammi di mannite, usata per tagliare la sostanza stupefacente. La droga era già confezionata e pronta per essere ceduta agli assuntori della zona.

Nello stesso scenario operativo i Poliziotti rinvenivano e sequestravano, altresì, una pistola a tamburo calibro 8 rifornita con 4 cartucce e altro munizionamento per un totale di 29 cartucce calibro 8.

Dopo le incombenze di legge e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, l’arrestato veniva posto ai domiciliari.