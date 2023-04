Messina, la gelateria di Giuseppe Arena tra le migliori d’Italia per la guida del Gambero Rosso

Il messinese Giuseppe Arena si conferma uno dei migliori gelatieri d’Italia. La Guida “Gelaterie d’Italia 2023” del Gambero Rosso per il secondo anno consecutivo ha assegnato i 2 Coni alla “Pasticceria Gelateria Giuseppe Arena” sita in via Consolare Pompea 1773, proprio di fronte al suggestivo lago di Ganzirri. Si tratta di uno dei più importanti riconoscimenti a cui un gelatiere possa ambire che premia il lavoro artigianale degli chef glacier che utilizzano ingredienti naturali e di alta qualità per le loro preparazioni.

“L'anima dell'attività risiede nella qualità dei gelati e nella professionalità del maestro Giuseppe Arena – si legge nella guida. Gelato e granite sono, oltretutto, una questione di famiglia e di orgoglio messinese, con risultati eccellenti, granita di caffè in primis. Qui è servita per metà bicchiere con panna, appunto, la mezza. Attenta la ricerca: frutta secca, fichi, ricotta e tutta la frutta fresca di stagione (per gli agrumi autoprodotta) è reperita localmente, tra i Nebrodi, Bronte sull'Etna e Modica” – si legge ancora nella recensione degli ispettori del Gambero Rosso.

Tra i gusti da non perdere, secondo la prestigiosa Guida, ci sono il fiordilatte, la stracciatella, i fichi bianchi e neri, la fragola, il mandarino, i gelsi, la gianduia Capo Peloro, la mandorla amara di Tortorici, lo zafferano, la nocciola dei Nebrodi e il limone. Tra le altre specialità, si citano i tartufi al caffè e il "cono-cannolo", un cono croccante realizzato allo stesso modo della cialda dei cannoli siciliani, perfetto con il gelato alla ricotta e cioccolato. Parole di elogio anche per il servizio curato da Rosaria Inferrera, moglie di Giuseppe, che la Guida definisce attenta e premurosa.