Ragusa, giornata della legalità martedì 18 all'Istituto Galileo Ferraris

Giornata della legalità martedì 18 aprile presso l'I.I.S. "Galileo Ferraris", sede di via Nenni, a Ragusa. Saranno coinvolti tutti gli studenti, circa 820 in contemporanea, dell’indirizzo Tecnico Tecnologico e Liceo artistico con diverse attività. Gli alunni del biennio e alcune quarte classi saranno impegnati nei laboratori didattici a cura degli operatori delle forze di polizia oltre che della Protezione civile e Spresal, in due turni: 08.30-10.00 e 10.30-12.00. Gli alunni delle terze classi si sfideranno in alcune discipline sportive e al termine di un mini torneo saranno premiati i primi classificati dalle autorità presenti in auditorium dove gli alunni delle quarte e quinte classi seguiranno invece le due conferenze previste sempre con gli stessi turni come i laboratori: 08.30-10.00 e 10.30-12.00.

In Istituto sarà allestita anche una mostra di auto e mezzi speciali delle varie forze dell’ordine e protezione civile allo scopo di creare negli alunni l’entusiasmo di vedere da vicino, toccare con mano e anche fare delle foto ricordo a bordo dei mezzi messi a disposizione.