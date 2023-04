Minacciò il sindaco di Floridia per un posto di lavoro: morto suicida

Una vita passata nel disagio, tra carcere, arresti domiciliari e solitudine. Sergio Valenti, 53 anni, non ha più retto alla sua vita spericolata ed ha deciso di farla finita, togliendosi la vita. Lo ha fatto in un casolare nella campagne di contrada Baiona, dove si è suicidato, impiccandosi. Valenti aveva un passato di arresti domiciliari e di sorvegliando speciale e viveva in assoluta povertà. I carabinieri, più volte durante i servizi di controlli, gli portavano da mangiare. Ieri si trovava agli arresti domiciliari e si è reso protagonista dell'ennesima evasione. Stavolta ha deciso di chiudere con la vita. Nel gennaio del 2021, il venditore ambulante di Floridia era stato arrestato 3 volte in un giorno. Si era presentato al Municipio con un coltello ed aveva minacciato il sindaco Marco Carianni perchè gli desse un posto di lavoro. Furono due agenti della Municipale a bloccarlo evitando il peggio e lo consegnarono ai carabinieri della Tenenza di Floridia. Durante le fasi dell'arresto si scagliò contro i militari dell'Arma, ferendone uno. Portato ai domiciliari nello stesso giorno e di pomeriggio fu sorpreso in paese mentre spacciava marijuana. Gliene sequestrarono 10 grammi. Ma quel giorno aveva deciso di battere i record degli arresti. Evase la notte e fu trovato che circolava per strada e nuovamente riarrestato. Valenti aveva precedenti per oltraggio e spaccio di droga. Un pomeriggio creò il manico quando si presentò in casa dell'ex moglie che non voleva più saperne di lui. Ieri sera ha scritto la parola fine alla sua vita spericolata.