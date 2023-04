Neonato abbandonato a Ragusa, iniziato processo a madre naturale

E'iniziato stamane davanti al giudice monocratico presso il Tribunale di Ragusa, il processo a carico della madre naturale del piccolo del quale venne inscenato l'abbandono e il ritrovamento il 4 novembre del 2020 in via Saragat, a Ragusa, davanti a un esercizio commerciale. Il commerciante, padre naturale che simulo' il ritrovamento del bimbo che lui stesso aveva portato in quel luogo, e' stato gia' condannato in primo grado in abbreviato a due anni di reclusione per abbandono di minore. La stessa accusa e' contestata alla donna, in concorso con l'ex compagno.