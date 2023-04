Sfuggì arresti di una baby gang: catturato a Pachino

È stato fermato in Sicilia, a Pachino (Siracusa), alla guida di un'auto rubata, il 17enne indagato all'Aquila e sfuggito agli arresti del primo marzo, eseguiti dai carabinieri dell'Aquila nei confronti di una baby gang ritenuta responsabile di rapine, furti, ricettazioni e lesioni personali. Con la cattura del 17enne si chiudono gli arresti, disposti dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minori dell'Aquila Roberto Ferrari, nei confronti di 5 indagati, tutti ospitati in una casa famiglia dell'Aquila, di cui 2 collocati in comunità e 3 in carcere. Il minore arrestato avrebbe fatto parte del gruppo di giovani che la notte del 22 gennaio vandalizzò a Pizzoli (L'Aquila) le auto in sosta, rubando negli abitacoli dei veicoli. L'inchiesta della procura dei minori è parallela ad un'altra, coordinata dalla procura ordinaria aquilana, che interessa altri 2 giovani, appena maggiorenni, ospitati nella stessa struttura, di cui uno rintracciato il 20 marzo a Bologna. Il 17enne arrestato poche ore fa in Sicilia è stato accompagnato in un istituto di pena minorile dell'isola in attesa dell'interrogatorio di garanzia del gip dell'Aquila