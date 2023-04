Catania, vandali in azione alla bambinopoli di Viale Africa

Sacchetti di plastica pieni di rifiuti attaccati alla recinzione della bambinopoli del viale Africa. Uno spettacolo penoso che le mamme hanno prontamente segnalato al presidente del comitato “CataniaNostra” Andrea Cardello: “E’ una situazione che si commenta da sé. Per colpa di qualche incivile tanti bambini sono costretti a giocare in un immondezzaio. Chiedo che l’amministrazione comunale si attivi immediatamente rimuovendo i sacchetti, eliminando la spazzatura e dotando l’area di un numero adeguato di cestini per i rifiuti. Non vogliamo più assistere a scenari del genere”. Dalla bambinopoli del viale Africa il presidente del comitato “CataniaNostra” Andrea Cardello chiede un piano di pulizia per le bambinopoli e spazi verdi che troppe volte finiscono in mano a vandali e incivili. “Quello che interessa principalmente ai frequentatori di questi spazi è di poter fare una passeggiata, giocare a calcio, andare in bicicletta e anche sedersi in una panchina per leggere un libro senza rischiare di farsi male o di evitare la spazzatura”.