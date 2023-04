Castello di Modica: i nuovi lavori di recupero dureranno un anno e mezzo

Nuovi lavori di miglioria per il Castello dei Conti a Modica. Grazie ad un progetto da oltre un milione e mezzo di euro (1.687.209,02), l’antico maniero simbolo della Contea verrà ulteriormente impreziosito dalla ristrutturazione di quella che fu la chiesa dei Conti, della scalinata di accesso e dei bassi fino ad ora inutilizzati. I fondi provengono in parte dal POC 2014/2020 ed in parte da fondi comunali. I lavori cominceranno subito dopo Pasqua ed avranno la durata di 540 giorni. "La chiesetta - afferma il parlamentare regionale della DC, Ignazio Abbate - verrà completamente ristrutturata e, seppur non consacrata, sarà un luogo ideale per ospitare matrimoni civili in un contesto unico. Verrà messa in sicurezza e ristrutturata l’imponente scalinata che conduce all'ingresso principale e verranno recuperati i bassi dell’antico maniero che fino a questo momento non sono stati interessati da alcun intervento di manutenzione ma che rappresentano una parte importante della storia del castello e della Città”.