Raccolta rifiuti, variazioni servizio a Pachino e Avola

Dusty comunica agli utenti del comune di Avola che, in occasione delle festività di Pasquetta (lunedì 10 aprile), Festa della Liberazione (martedì 25 aprile), Festa del Lavoro (lunedì 1 maggio) il servizio di raccolta porta a porta sarà effettuato regolarmente, come da calendario settimanale. Il Centro Comunale di Raccolta sarà operativo dalle ore 7:30 alle ore 13:00. Non saranno attivi i servizi di Ritiro Rifiuti Ingombranti e Numero Verde.

Per quanto riguarda Pachino, in occasione delle festività di Pasquetta (lunedì 10 aprile), Festa della Liberazione (martedì 25 aprile), Festa del Lavoro (lunedì 1 maggio), il servizio di raccolta porta a porta non sarà attivo. Nelle tre giornate non saranno inoltre attivi i servizi di Ritiro Rifiuti Ingombranti e Numero Verde. L’Isola ecologica rimarrà chiusa. Tutti i servizi riprenderanno con regolarità nelle giornate non festive successive a quelle indicate.