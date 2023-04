Asta per ex Mulino Santa Lucia a Catania, fine di un incubo

A distanza di mesi si ritorna a parlare dell’ex Mulino Santa Lucia di via Domenico Tempio e lo si fa finalmente con la possibilità di un suo definitivo recupero. Il Comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, manifesta una profonda soddisfazione per la conclusione di un lungo iter che ha avuto il solo effetto di avere, a pochi passi dal Duomo di Catania, un enorme edificio fantasma con tantissimi disperati che ne hanno preso possesso. Un impianto che per anni ha offerto riparo a molti senza tetto con il rischio per la città di ritrovarsi per le mani il nuovo ex Palazzo delle Poste del viale Africa. Sale letteralmente devastate perché progetti di recupero all’orizzonte, finora, non si erano ma visti. Oggi la possibilità della svolta, di buttarsi tutto alle spalle con una nuova asta per la vendita dell’immobile. Il primo passo, auspica il comitato Romolo Murri, verso il completo recupero di via Domenico Tempio che presenta ancora tantissime incompiute e rappresenta una delle zone più degradate di Catania.