Ragusa, torna " A tutto volume, libri in festa": dal 16 al 18 giugno la 14^ edizione

Svelate le date della prossima edizione, la quattordicesima, del festival letterario “A Tutto Volume - Libri in festa a Ragusa”. Tornerà il 16, 17 e 18 giugno 2023 accogliendo tantissimi ospiti e festeggiando i libri, gli autori, i lettori, in un connubio che unisce la vivacità culturale con il riappropriarsi di piazze, vicoli e giardini tra Ragusa Superiore e Ragusa Ibla. Una formula di successo che ha permesso alla manifestazione di entrare nel gruppo dei principali eventi nazionali dedicati ai libri.

Su palcoscenici si alterneranno romanzieri, giornalisti, storici, filosofi, scienziati, a contatto diretto con lettori appassionati, cittadini comuni, turisti curiosi, senza dimenticare bambini e ragazzi con apposite sezioni e laboratori dedicati. Dalla narrativa alla fisica, dall’arte alla politica, passando per la cucina e l'astronomia, promosso dalla Fondazione degli Archi con la direzione artistica di Alessandro Di Salvo (nella foto), il festival “A Tutto Volume” promette anche per questa edizione di regalare un programma variegato ed originale.