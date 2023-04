Due nuove aperture di Coin in Sicilia: Catania e Gela

Coin, la più diffusa catena di department store in Italia, porta in Sicilia le ultime tendenze dell’home decoration con due nuovi punti vendita Coincasa, il brand che dal 1962 interpreta il gusto italiano del vivere e dell’abitare con creatività e passione, presente con oltre 100 negozi in Italia e all’estero.

Con queste aperture primaverili, Coin supera gli 8.000 mq complessivi in Sicilia, distribuiti in 10 negozi dislocati in tutta l’Isola, a conferma della strategia che da sempre contraddistingue l’azienda, che da oltre cento anni è un punto di riferimento nelle città di tutto il Paese.

Il 7 aprile, a Catania, sarà inaugurato Coincasa I Portali, uno spazio di oltre 300 mq all’interno dell’omonimo Parco Commerciale (viale Cristoforo Colombo, 13). Lo store sarà il terzo punto vendita ad insegna Coincasa nella provincia catanese, dopo quello nel building Coin in via Etnea e al Centro Commerciale Porte di Catania.

A fine mese, poi, Coincasa porterà la sua selezione di stili e novità da tutto il mondo a Gela, in uno spazio di oltre 250 mq in Via Venezia 584.