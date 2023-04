Agrigento. Continuano le riprese di “Finding Marta", il documentario sulla Musa di Pirandello

Continuano le riprese del docufilm su Marta Abba, la Musa ispiratrice del premio Nobel Luigi Pirandello. Ed è proprio ad Agrigento, città natale dell’illustre scrittore, che la troupe di Fine Art Produzioni ha appena concluso lo shooting di alcune scene del film, scritto da Alessandra Cilio. Tra le location scelte vi è la bellissima spiaggia di Siculiana Marina, il Teatro Luigi Pirandello, la Casa Natale al Caos e il Parco Archeologico Valle dei Templi.

È anche in questi luoghi che Margherita Peluso, protagonista del documentario e autrice del soggetto, va alla ricerca delle tracce di quella che fu una delle maggiori interpreti del teatro pirandelliano. Il suo viaggio si articolerà tra la Sicilia, Roma, New York e Princeton dove è custodito gran parte del carteggio tra l’attrice e il suo mentore e dove incontra Pietro Frassica, docente presso la prestigiosa università del New Jersey, sicuramente uno dei maggiori esperti del rapporto Pirandello-Abba.

“All’interno del film Agrigento ricopre un ruolo importante” – afferma il regista Lorenzo Daniele - “Marta amava questi luoghi, perchè rappresentavano l’anima del suo Poeta e vi tornò all’inizio degli anni ’50 per recitare il “Come tu mi vuoi” in quel Teatro Luigi Pirandello dove abbiamo girato la scena finale del nostro film. Proprio in quel momento abbiamo appreso che Agrigento era stata eletta Capitale della Cultura 2025. Mi sa che Marta ci ha messo lo zampino…”.

Nella foto, Margherita Peluso al Teatro Pirandello di Agrigento (Foto R. Marino)