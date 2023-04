"Immigrazione il grande impiccio", nuovo libro del giornalista pozzallese Michele Giardina

Il nuovo libro “Immigrazione il grande impiccio” del giornalista pozzallese Michele Giardina, impreziosito in apertura dalle importanti riflessioni della professoressa Giuseppina Pavone, specialista in Politiche sociali, riporta anche una breve ma molto interessante nota di Fausto Biloslavo - giornalista - scrittore - corrispondente di guerra:

“Le scarpe di Michele Giardina, come dicevano i grandi che ho conosciuto da Indro Montanelli ad Enzo Biagi, devono avere i buchi, come quelle dei giornalisti che non demordono e vanno a cercare le notizie. E ancora più non si adattano alla versione ufficiale, al pensiero unico o al conformismo dei media. L’autore è un giornalista di provincia, che non significa di serie B, ma al contrario, lavoratore incallito e mastino dell’informazione. Non solo: nel suo libro dimostra le stesse qualità su temi ben poco provinciali, spaziando dalle ipocrisie europee alle ONG, compresi i colossi dei diritti umani, fino alle porcherie nostrane e allo squadrismo dei talebani dell’accoglienza”.

Il libro, pubblicato a cura dell’autore, è distribuito in esclusiva in Italia e all’estero da Amazon.