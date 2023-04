Palpeggiò una nipote di 11 anni, tribunale di Patti gli infligge 7 anni e 6 mesi

Il tribunale di Patti (Me) ha condannato un uomo di 45 anni a 7 anni e sei mesi di carcere e all' interdizione perpetua dai pubblici uffici perchè avrebbe compiuto atti sessuali sulla nipote di 11 anni. Durante le indagini un'altra ragazza oggi 20enne e parente lontana del 45enne, raccontò che quando era piccola aveva subito le sue attenzioni. Anche in questo caso c'è stato un processo che si è concluso con l'assoluzione perchè il reato era stato dichiarato prescritto. (