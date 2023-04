Nascondevano droga in casa: coniugi presi a Favara

Due coniugi di 52 e 51 anni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri a Favara (Agrigento) per concorso in detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, compiuta con l'ausilio di due unità cinofile, i militari hanno trovato 28 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 3.440 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati, per i due coniugi dopo la convalida dell'arresto è stato disposto dal gip di Agrigento l'obbligo di dimora.