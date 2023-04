Controlli della polizia nel Siracusano: multe e sequestri

Gli agenti della polizia di Stato hanno intensificato i controlli nel centro storico di Siracusa. In un locale sono state riscontrate e sanzionate delle irregolarità riguardanti le leggi che regolamentano l'organizzazione di serate danzanti. Inoltre, a Lentini, i poliziotti insieme al personale dell'Asp hanno effettuato un controllo presso un chiosco, dove sono state rilevate alcune inadeguatezze di carattere sanitario che hanno determinato l'adozione di prescrizioni alle quali in titolare dovrà attenersi. Infine a Pachino, gli agenti del Commissariato, nell'ambito di attività di repressione del gioco illecito, insieme al personale dell'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane di Siracusa, hanno eseguito un controllo in un bar, accertando l'installazione abusiva di due apparecchi da gioco non registrati. Gli apparecchi sono stati sequestrati con il denaro contante provento delle giocate illecite. Sono state elevate sanzioni per complessivi 20 mila euro e la segnalazione per la revoca della altre licenze di polizia rilasciate al titolare del locale.