Silvio Berlusconi: "E' dura ma cela farò anche questa volta"

"E' dura ma ce la farò anche questa volta". E' quanto ha detto Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano, durante una telefonata, come riportato da Il Giornale.

"Sono riuscito anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su" ha aggiunto al direttore de Il Giornale, Augusto Minzolini, durante una telefonata il cui contenuto è stato pubblicato dal quotidiano.

Pier Silvio Berlusconi è tornato al San Raffaele per fare visita al padre. Pochi minuti dopo, anche la primogenita Marina è arrivata in ospedale. Nell'arco della giornata si sono recati presso la struttura sanitaria anche i figli Barbara e Luigi e il fratello Paolo. Luigi è rimasto nella struttura per circa un'ora e mezza ed è andato via in auto senza rilasciare dichiarazioni. Paolo Berlusconi ha detto ai cronisti: "Siamo fiduciosi".

Il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, rimasto all'interno del san Raffaele per circa 20 minuti, ha a sua volta dato un aggiornamento sulle condizioni di salute dell'ex premier: sta "meglio, meglio di prima". "Mi hanno detto che sta bene" ha spiegato ai cronisti aggiungendo che "sì", c'è ottimismo sulle sue condizioni di salute. A chi gli chiedeva se avesse scambiato qualche parola con l'ex premier, ha risposto: "Una battuta, stava riposando".

Sergio Mattarella è stato uno dei primi ad informarsi sullo stato di salute di Silvio Berlusconi e augurargli una rapida guarigione. La notizia - anticipata dal quotidiano "Libero" - filtra dai piani alti di Forza Italia, dove fanno sapere che la telefonata c'è stata la mattina stessa del 5 aprile.