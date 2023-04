Ragusa Ibla, al Teatro Donnafugata letteratura e musica mercoledì 12

Letteratura e musica al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla mercoledì 12 aprile. Il palco del teatro ibleo ospiterà alle ore 18.00 la presentazione del nuovo romanzo di Costanza DiQuattro, che vedrà anche la presenza del cantautore e scrittore Simone Cristicchi, ed alle ore 21.00 il “Concerto in miniatura”, proprio di Simone Cristicchi. Alle ore 18.00 la scrittrice ragusana Costanza DiQuattro presenterà in anteprima il suo ultimo romanzo dal titolo “La baronessa di Carini. Gita in Sicilia”, edito da Gallucci. Giunta al suo quinto libro, l'autrice si avvicina alla narrativa per ragazzi e racconta le avventure di un gruppo di compagni durante una gita scolastica in Sicilia che li porta a visitare il famoso castello nel quale, nel 1563, fu uccisa Laura Lanza, baronessa di Carini. Alle 21 il “Concerto in miniatura” di Simone Cristicchi. Protagonista della musica cantautoriale italiana da oltre quindici anni, impegnato nel teatro di narrazione, grande oratore e comunicatore, la sua carriera abbraccia le arti in tutte le sue forme. Il concerto è organizzato da A.S.C. Production, per informazioni e biglietti contattare il numero del Teatro Donnafugata 3342208186.