Elly Schlein completa la nuova segreteria del Pd

'Una squadra solida e preparata, di alta qualità specie se confrontata con quella al governo. Sarà un problema per Meloni', dice la segretaria del Pd Schlein presentando i componenti della segreteria indicati dopo un faticoso confronto interno.

"Siamo andati un po' lunghi, ma ora faremo un grande lavoro', ammette la leader Dem. Tra i nomi, Alessandro Alfieri alle Riforme, Giuseppe Provenzano agli Esteri, Marta Bonafoni coordinatrice della segreteria, Marco Furfaro responsabile delle iniziative politiche, Maria Cecilia Guerra al Lavoro, Pierfrancesco Majorino a politiche migratorie e diritto alla casa, Igor Taruffi all'organizzazione. Il capo della segretaria è Giovanni Gaspare Righi, il portavoce e responsabile della comunicazione Flavio Alivernini.

Questa la segretaria del Pd comunicata in diretta Instagram dalla segretaria Elly Schlein. Alessandro Alfieri alle Riforme e Pnrr; Davide Baruffi agli Enti Locali; Marta Bonafoni coordinatrice della segreteria, terzo settore e associazionismo; Stefania Bonaldi alla Pubblica amministrazione, professioni e innovazione; Annalisa Corrado alla Conversione ecologica, clima, green economy e Agenda 2030; Alfredo D'Attorre all'Università; Marco Furfaro Responsabile iniziative politiche, contrasto alle diseguaglianze, welfare; Maria Cecilia Guerra al Lavoro; Camilla Laureti alle Politiche agricole; Marwa Mahmoud alla Partecipazione e formazione politica; Pierfrancesco Majorino alle Politiche migratorie e Diritto alla Casa; Irene Manzi alla Scuola, educazione dell'infanzia, istruzione, povertà educativa; Antonio Misiani all'Economia, finanze, imprese e infrastrutture; Giuseppe Provenzano agli Esteri, Europa, cooperazione internazionale; Vincenza Rando al Contrasto alle mafie, legalità e trasparenza; Sandro Ruotolo all'Informazione, cultura, culture e memoria; Marco Sarracino alla Coesione territoriale, Sud e aree interne; Marina Sereni alla Salute e sanità; Debora Serracchiani alla Giustizia; Igor Taruffi Responsabile Organizzazione; Alessandro Zan ai Diritti. Siederanno di diritto nella segreteria il Coordinatore dei sindaci e il Coordinatore dei Segretari regionali. Inoltre, saranno invitati permanenti alla Segreteria sia la Portavoce della Conferenza delle democratiche, sia chi rappresenta i Giovani democratici. "Inoltre stiamo costruendo una serie di Dipartimenti tematici che sosterranno il lavoro della segreteria con responsabilità specifiche, tra cui: Dipartimento delle politiche per lo sport a Mauro Berruto; Dipartimento Transizione digitale, scienza aperta e big data ad Annarosa Pesole; Dipartimento Contro ogni barriera, per l'inclusione a Iacopo Melio. Infine: Capo Segreteria della Segretaria Giovanni Gaspare Righi; Portavoce della Segretaria e Responsabile Comunicazione del Partito Democratico Flavio Alivernini".

Cuperlo, non riconosciuta ricchezza delle differenze. "Auguri di buon lavoro alla nuova segreteria. Elly Schlein aveva parlato di unità e pluralismo, ma in realtà non si è voluta riconoscere la ricchezza delle differenze espresse dagli iscritti nel congresso dei circoli. Per parte nostra nel rispetto del patrimonio acquisito continueremo sui territori a far vivere un punto di vista nella convinzione che il pluralismo e l'unità vera siano il patrimonio di un partito più coraggioso e coerente". Lo dichiara il deputato Pd Gianni Cuperlo, che è stato candidato al congresso per la segreteria del Pd.