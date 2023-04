Siracusa, sabato di Pasqua con la sfida al Real Belvedere. Il tecnico Gaspare Cacciola:obbligati a vincere

“Siamo obbligati a vincere ma mi aspetto una partita combattuta contro una squadra che cercherà di onorare l’impegno e di metterci in difficoltà”. Così il tecnico Gaspare Cacciola alla vigilia della gara di domani pomeriggio alle 16 al “Nicola De Simone” con il Real Siracusa Belvedere. Per gli azzurri sarà l’ultimo turno casalingo di campionato. “E’ normale – sottolinea il tecnico – che le motivazioni potrebbero fare la differenza ma non ci sono squadre che entrano in campo per perdere. Il Real Siracusa ha già raggiunto l’obiettivo salvezza, ma questo non significa che non ci tenga a fare bella figura e a esprimere il suo gioco. Noi però abbiamo bisogno dei tre punti e daremo il massimo per ottenerli. Spero che il pubblico accorra numeroso e che assista ad una bella partita”.

“I nostri ragazzi – dice il direttore generale Mauro Di Natale – sanno di dover perseguire un solo risultato, la vittoria. Ed è così da quando è iniziata la rincorsa, lo scorso 4 dicembre a Rocca di Caprileone. Da allora sono arrivate 13 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Un cammino che resterà nella storia del club e che sarebbe memorabile se si dovesse raggiungere la promozione diretta. Sono certo che domani i tifosi azzurri saranno presenti in massa allo stadio per incitare la squadra e così spingerla alla vittoria con il Real Siracusa, squadra che ha disputato un ottimo campionato”.