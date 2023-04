Ispica, resti del cadavere di una donna trovati tra gli scogli a Marina Marza

Macabra scoperta a Marina Marza, sul litorale di Ispica. Nel pomeriggio, tra gli scogli, sono riemersi i resti del cadavere di una donna. Per recuperare le parti del cadavere - il bacino e le gambe - sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Modica. Sul posto, anche i carabinieri. Quel che resta del cadavere della donna è stato ricomposto all'obitorio del cimitero di Pozzallo. Il corpo sarebbe rimasto in acqua almeno per tre settimane prima di essere trasportato a riva dalla corrente. La donna potrebbe essere una delle tante vittime dei naufragi di migranti nel Mediterraneo.