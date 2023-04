“Enjoy Barocco”, tre travel blogger olandesi alla scoperta delle tradizioni di Pasqua negli Iblei

La destinazione turistica unica “Enjoy Barocco” (www.enjoybarocco.com) invita ad un viaggio nella tradizione, tra fede e cultura, luoghi e cibo, per scoprire la Settimana Santa nella Terra Barocca che racchiude i Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, tra monumenti patrimonio Unesco, tra paesaggi da mozzare il fiato, tra il calore dell'accoglienza iblea. E lancia in contemporanea anche il primo “Social Trip” con l’arrivo di tre travel blogger olandesi e la rappresentante di un tour operator internazionale. Durante queste intense giornate, dove vengono esaltate le feste religiose, come la Madonna Vasa Vasa di Modica, il Gioia di Scicli o i vari riti che si svolgono negli altri Comuni, questi ospiti speciali potranno vivere appieno il territorio, scoprendo anche i loro sapori.

Fino al 12 aprile, con il supporto dei partner, la destinazione turistica Enjoy Barocco verrà vissuta da tre travel blogger olandesi che potranno vivere in maniera immersiva i territori dei cinque Comuni con giornate piene e intense che caratterizzano questo periodo di Pasqua. Diventeranno i testimonial, attraverso i loro canali social e con le loro travel news, delle esperienze di cui godranno. Ai travel blogger, così come ai fedeli e ai curiosi, la Settimana Santa nella provincia di Ragusa regalerà sensazioni uniche, ogni Comune affascinerà, trasportando tra antichi siti e immemori riti.