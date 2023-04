Esplode bombola di gas a Tortorici, 5 feriti: gravi una donna e il figlio

Una fuga di gas ha provocato ieri sera in un'abitazione a Tortorici, nel Messinese, l'esplosione di una bombola ferendo 5 persone. Gravi le condizioni di una donna e di suo figlio di 12 anni trasportati in elisoccorso a Catania. A rimanere feriti in modo meno grave anche un uomo, il cugino della donna di 15 anni e un'altra congiunta. Per loro, ricoverati a Sant'Agata di Militello, si sta valutando comunque il trasferimento in elisoccorso in un altro ospedale. Sono intervenuti i vigili del fuoco.

Le due persone ricoverate con la prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania sono una donna di 65 anni e un ragazzo di 14 anni. Entrambi hanno riportato ustioni di secondo e terzo grado: la donna su quasi tutto il corpo, il ragazzo su volto, mani e gambe. Le loro condizioni sono definite molto gravi dai medici dell'ospedale. I due pazienti sono arrivati con un elicottero del 118 nella tarda serata di ieri all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove c'è il Centro grandi ustionati che li ha presi subito in carico. Dopo le visite e le prime cure la donna e il ragazzo sono stati trasferiti nel reparto di Rianimazione.