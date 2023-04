Acate, cordoglio per la morte di Antonino Sarrì: oggi i funerali

Acate ha perso un uomo buono e un ottimo professionista. All’età di 66 anni è deceduto dopo una malattia che ha combattuto con tutte le sue forze, Antonino Sarrì, infermiere professionale conosciuto e stimato nella cittadina. In questi giorni sui social si sono susseguiti i ricordi degli amici e dei colleghi di lavoro che ne hanno messo in evidenza le doti umane e professionali. Oggi sabato santo, alle ore 16, nella chiesa Madre, l’ultimo saluto. Saranno presenti, in tanti, i colleghi delle strutture sanitarie di Vittoria, dove ha lavorato per anni lasciando un profondo rimpianto.