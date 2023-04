Siracusa, denuncia del PCI: la fontana di Diana è in stato di abbandono

In questi giorni la politica Siracusana si è divisa tra pro e contro gli aberranti paletti installati nel perimetro della fontana. Noi del PCI riteniamo che si tratti dell'ennesima offesa alla bellissima Piazza e alla Fontana di Diana, fontana monumentale del 1907, opera di Giulio Moschetti con la collaborazione del figlio scultore Mario Moschetti, sita in Piazza Archimede a Siracusa. La fontana avrebbe bisogno di cure e attenzioni giornaliere e la programmazione di periodici interventi e ripristini, invece la politica siracusana, l'amministrazione siracusana che fa? si preoccupa di predisporre inutili ed esteticamente brutti paletti! L'amministrazione non si accorge della grave situazione in cui verte questo monumento e della figuraccia che la Città fa con i turisti che visitano altri siti dove vi è una reale cura giornaliera del patrimonio monumentale della Città. Il Pci chiede immediate verifiche e gli interventi necessari affinché la fontana possa manifestare il suo splendore ogni giorno dell'anno.