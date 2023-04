Giarre. Controllo territorio: denunce e sanzioni al Codice della Strada

I Carabinieri delle stazioni di Giarre, Riposto, Mascali e Fiumefreddo di Sicilia, supportati dai colleghi del Nucleo Elicotteri di Catania, sono stati impegnati in un servizio a largo raggio, nel territorio di competenza, mirato al contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare dei reati contro il patrimonio.

Nel corso delle predette attività i Carabinieri hanno operato numerose perquisizioni personali e veicolari che hanno fornito riscontro nell’ambito di un controllo su strada effettuato nei confronti di due uomini fermati a bordo di un’autovettura e denunciati per “ricettazione” e “porto di oggetti atti ad offendere”.

Al termine dell’ispezione veicolare i Carabinieri hanno trovato svariato materiale edile del quale, entrambi gli uomini, un 43enne di Giarre ed un 28enne di Riposto, già noti alle Forze dell’Ordine, non hanno saputo dimostrare la legittima provenienza nonché un coltello a serramanico della lunghezza di 20 cm.

I controlli alla circolazione stradale hanno consentito ai Carabinieri l’identificazione di una cinquantina di persone, la verifica su una quarantina di veicoli e l’accertamento di una decina di violazioni al C.d.S. con conseguente elevazione di sanzioni amministrative (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica) per un importo totale di circa 4.000 euro.