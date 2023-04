Noto, arrestato 28enne: deve scontare 5 anni di reclusione

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri di Noto, hanno rintracciato e arrestato, un pluripregiudicato netino, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

Il provvedimento scaturisce da una condanna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, accertata nel 2018 a Noto. Dopo le formalità di rito, il 28enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Siracusa, per l’espiazione della pena di 5 anni, 2 mesi e 29 giorni di reclusione.