Il turista italiano ucciso a Tel Aviv: era di Roma e aveva 35 anni

Un turista italiano, Alessandro Parini, 35 anni di Roma, è stato ucciso in un attentato compiuto con l'auto lanciata sulla folla sul lungomare di Tel Aviv.

Altri due italiani sono rimasti feriti.

Sono molte le persone che sul lungomare di Tel Aviv stanno rendendo omaggio al luogo dove è stato ucciso in un attentato il giovane italiano Alessandro Parini.Tanti lumini e mazzi di fiori sono stati posti accanto alla fotografia della vittima. Sotto l'immagine c'è una scritta in inglese e in ebraico che dice: "Il giovane popolo di Israele abbraccia il giovane popolo di Italia". Su un altro foglietto dedicato a Parini c'e' vergato a mano "il terrorismo cancro della nostra società". Accanto alla fotografia sono state adagiate la bandiera italiana e quella israeliana: un giovane ha poi fatto risuonare l'inno di Mameli dal telefonino. Poco più in là - poco oltre la carreggiata e la pista ciclabile - si possono scorgere sull'erba i segni lasciati dai pneumatici dell'auto che ha investito Parini e anche qualche piccolo resto della vettura stessa.

I GENITORI DI ALESSANDRO -"La semplicità, la riservatezza, e la modestia" erano i segni distintivi di Alessandro Parini: a dirlo sono i genitori lasciando la casa del figlio a Monteverde, a Roma. "Dove è arrivato e i traguardi da lui ottenuti - aggiungono - non li conosceva nessuno, solo lo studio per cui lavorava. Alessandro era fatto così". Sono usciti di casa con un zaino, qualche busta e dei fiori in mano, i genitori di Alessandro Parini, il ragazzo rimasto ucciso ieri nell'attentato a Tel Aviv. Arrivati in casa del figlio in tarda mattinata, con le lacrime agli occhi, entrando hanno ripetuto: "Siamo i genitori. Non ce la facciamo proprio" a parlare.