Il Siracusa si aggiudica la stracittadina con il Real: restano 90' per sperare alla serie D

La speranza è l'ultima a morire. Il Siracusa dopo aver calato il poker al Real Siracusa Belvedere nella stracittadina al De Simone, si affida agli ultimi 90 minuti di campionato per sperare ancora nella promozione diretta in serie D. Ma sarà il Modica fra sette giorni che affronterà in trasferta la capolista Nuova Igea Virtus a decretare il destino degli azzurri, oggi in maglia bianca contro i cugini del Real.

Il Modica sarà costretto ad un risultato utile se vuole giocarsi i play off. In caso di vittoria dei barcellonesi, sarà promozione diretta per l'Igea Virtus.

Tornando all'incontro di oggi, non c'è stata partita tra Siracusa e Real. La formazione di Cacciola ha vinto agevolmente con due reti per tempo. Nella prima frazione hanno centrato il bersaglio Arquin (autore di una doppietta), mentre nella ripresa hanno realizzato Iraci su calcio di rigore e Luca Belluso ad un quarto d'ora dal fischio finale.