Forza Italia apre la campagna elettorale a Siracusa, Messina: la nostra forza? L'umiltà

Forza Italia questa mattina ha aperto ufficialmente la campagna elettorale in vista delle amministrative di maggio a Siracusa.

Nei locali del Comitato ‘azzurro’ in piazza Adda, sono intervenuti due aspiranti consiglieri, Leo Marino e Luana Caltabiano, a sostegno del candidato sindaco Fedinando Messina, del deputato all’Ars, Riccardo Gennuso e dell’ex sindaco di Noto, Corrado Bonfanti. Nei prossimi giorni toccherà ad altri due candidati presentarsi per ufficializzare i loro programmi e spiegare il perché della scelta su Messina sindaco. Tutti i 32 candidati al Consiglio di Forza Italia si presenteranno agli elettori nel corso dei prossimi appuntamenti.

Ad aprire i lavori al Comitato di Forza Italia, è stato Corrado Bonfanti.

“‘ E una sfida importante, fondamentale per Siracusa, per Forza Italia e per tutti noi - ha detto Bonfanti - Iniziare la campagna elettorale in casa e trovare il coinvolgimento dei nostri alleati non è facile, ma oggi ci sono le condizioni per chiudere un cerchio che può portare soltanto benefici alla città capoluogo, grazie al governo regionale e nazionale di Centro destra. Bonfanti non disegna un affondo politico quando afferma che ‘un partito è una squadra e quando vengono disattese le proprie aspettative non si fugge, ma si combatte all’interno”.

Bonfanti ha elogiato le doti umanitarie di Ferdinando Messina e le sue competenze politico - amministrative.

Poi è stata la volta di Leo Marino e Luana Caltabiano. Una foto a 360 gradi delle criticità della città. Viabilità, illuminazione, aree a verde, piste ciclabili e solidarietà nei confronti degli anziani.

“Penso di affrontare questa campagna elettorale con grande umiltà e con un basso profilo -ha detto l’aspirante sindaco - Non perché mi manca la grinta, ma perché gli elettori siracusani hanno bisogno di serenità e di certezze. Con questi consiglieri e altri che vedo in sala e che presenteremo prossimamente, vedremo ciò che si può realizzare. Insieme possiamo assumere decisioni con razionalità, raggiungendo dei risultati mai ottenuti in passato. Molti di noi rinunceremo alla gita fuori porta, di Pasquetta per evitare il caos che ci sarà in uscita e in entrata di Siracusa Sud, dove non si è fatto nulla per la viabilità. Uno dei miei primi obiettivi è quello di aumentare l’organico dei vigili urbani e degli operatori ecologici. Non si può reprimere quando non ci sono parcheggi. Mi riferisco a Via Tisia, via Elorina. Otto mesi fa - rivolgendosi a Riccardo Gennuso - avevamo deciso di dare un nuovo impulso al Centro destra e ci hanno dato per visionari, oggi abbiamo un onorevole. Adesso ci proviamo con Siracusa. Voi avete rilanciato con l’amico Bonfanti e avete proposte la mia candidatura. Una cosa non ci possono togliere avere una visione di prospettive e sognare un futuro migliore per la nostra città e per i nostri ragazzi”.

A chiudere i lavori è stato il deputato all’Ars, Riccardo Gennuso. “Fino ad oggi non abbiamo avuto un sindaco, ma un re. Oggi c’è una polemica sulla candidatura di Ferdinando Messina. Voglio dire che Messina non è il candidato di Gennuso. Messina è il candidato del Centro destra, anzi è il candidato del presidente Renato Schifani ed ha un filo diretto con il governatore. I poteri forti della città hanno paura del nostro candidato per la sua umiltà, onestà e operatività. Se ne facciano una ragione. Noi di Forza Italia e i nostri alleati porteremo Messina nel gradino più alto i Palazzo Vermexio”.

(Guarda il video dell'apertura della campagna elettorale) https://www.facebook.com/nuovosud.quotidiano/videos/175828308648689